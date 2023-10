Lebensmittelkrise Wie Rumänien die Getreidekrise lösen will

Der sozialdemokratische Wirtschaftsminister kritisiert, dass Rumäniens Anstrengungen, mögliche Hungersnöte in Afrika und daraus folgende Fluchtgründe zu verhindern, bisher nicht belohnt wurden. Im Gegenteil: Im Zuge der aktuell erneut sehr emotional geführten Migrationsdebatte werde der Beitritt Rumäniens und auch Bulgariens zum Schengen-Raum der EU weiter auf die lange Bank geschoben. Was ebenfalls hohe Kosten verursache, in Rumänien selbst, aber auch in Deutschland, wohin 30 Prozent der rumänischen Exporte gingen. Die Regierung von Österreich, die im vergangenen Dezember die Schengen-Beitritte mit einem Veto blockierte, halte wider besseren Wissens an dem Argument fest, damit illegale Einwanderung in die EU verhindern zu wollen.