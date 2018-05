Besonders deutlich wird die stockende Angleichung im regionalen Vergleich. „Auf Länderebene sieht es so aus, als würden sich die Lebensverhältnisse in Europa angleichen“, erklärt Studienautor Markos Jung. Doch der Eindruck täusche. „In Wahrheit driften viele Regionen immer weiter auseinander.“ In der britischen Region Camden & City of London lag die kaufkraftbereinigte Wirtschaftsleistung pro Kopf im Jahr 2015 zum Beispiel 55-mal so hoch wie im bulgarischen Silistra. Und Ingolstadt baute seinen Vorsprung zwischen 2010 und 2015 im Vergleich zum EU-Durchschnitt weiter aus. Statt eines viermal so hohen kaufkraftbereinigten BIP im Vergleich zum Durchschnitt lag der Vorsprung 2015 schon beim knapp 5,5-fachen des Schnitts.