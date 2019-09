„No-No-Deal“ und ersehnte Neuwahlen: Immer mehr Probleme für Boris Johnson

Zudem wirkten seine Auftritte in den vergangenen Tagen chaotisch und desinteressiert. Verbunden mit dem Rechtsruck, den Johnson in seiner Partei derzeit vollzieht, könnten ihm in vielen Wahlkreisen moderate Konservative davonlaufen. Das könnte Johnson in Schottland, in London und in den übrigen Großstädten des Landes wichtige Sitze kosten.



Falls es im Oktober Neuwahlen geben sollte, bei denen Johnson unterliegt, könnte er am Ende einen Rekord aufstellen, den er sich wohl am wenigsten wünschen dürfte: Dann wäre Johnson der Premierminister, der die kürzeste Zeit im Amt war.