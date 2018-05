Nord Stream 2: Putin gibt Merkel Schützenhilfe

Russlands Präsident Wladimir Putin hat Bundeskanzlerin Angela Merkel zugesagt, auch nach dem Bau der umstrittenen Nord-Stream-2-Pipeline weiter Gas über die Ukraine nach Westen zu leiten. Zwar sehe man die Ostsee-Leitung zwischen Russland und Deutschland als ein rein wirtschaftliches Projekt, dennoch werde man eine gewisse Menge weiter über die Ukraine transportieren, sagte er nach einem Treffen mit der Kanzlerin am Freitag in Sotschi. Differenzen gibt es dagegen weiter mit Blick auf den Konflikt in der Ostukraine. Ehe es zu einem neuen Treffen der Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Russland, Frankreichs und der Ukraine komme, müsse es Fortschritte bei der Schaffung einer Blauhelm-Truppe geben, forderte Merkel. Streit gibt es auch weiter in der Frage, wer Syrien wiederaufbauen soll. Europa müsse bei dieser Aufgabe helfen, wenn die Millionen Flüchtlinge wieder in ihr Heimatland zurückkehren sollten, verlangte Putin.