Notfallplan EU will bei Chaos-Brexit Zusammenbruch von Flugverkehr verhindern

Die EU-Kommission will bei einem chaotischen EU-Ausstieg Großbritanniens Ende März mit einem Notfallplan den Zusammenbruch des Güter- und Luftverkehrs abwenden. Auch die Finanzströme sollen weiter fließen, erklärte die EU-Kommission in Brüssel am Mittwoch. Es könne aber lediglich ein Grundangebot an Flügen zwischen der EU und Großbritannien gewährleistet werden, Voraussetzung sei allerdings, dass London den EU-Airlines die gleichen Rechte einräume. Auch im Güterverkehr auf der Straße soll eine Basisversorgung sichergestellt werden.