Skipass Die teuersten und günstigsten Skigebiete im europäischen Vergleich

Dabei führen österreichische Skigebiete zunehmend dynamische Preise an. So erhalten etwa Frühbucher abseits der Hauptferienzeit häufig Rabatte. In der Schweiz sind solche dynamischen Preise bereits weit verbreitet: In der Woche oder bei schlechtem Wetter kostet der Skipass in der Regel weniger als zu Spitzenzeiten. Die Chefin der schweizerischen Stiftung für Konsumentenschutz, Sara Stalder, warnt: „Am Ende sind die Skifahrerinnen und Skifahrer die Verlierer, sie bezahlen bei dynamischen Preissystemen fast immer mehr”, sagte sie der Zeitung „20 Minuten”.