Wirtschaft von oben #191 – Skigebiete in der Schweiz Erst die Russen, jetzt kein Schnee

Dramatisch sieht es auf den Pisten in der Gegend von Andermatt aus. Von 180 Kilometern waren am Donnerstag Pistendaten zufolge nur 73 Kilometer geöffnet. Auch hier zeigen Satellitenbilder, dass die Situation keineswegs normal ist. Selbst die Täler waren in den vergangenen Jahren zu jener Zeit immer reichlich mit Schnee bedeckt. Nun sind sie und viele Hänge grün.



In das Gebiet hatte der ägyptische Investor Samih Sawiris in den vergangenen Jahren massiv investiert. Nun hat er es an den US-Betreiber Vail Resorts verkauft, der weitere 149 Millionen Franken ausgeben will. Zwar glauben Schweizer Wissenschaftler, dass es trotz Klimawandel mindestens bis zum Jahr 2100 zum Skifahren taugen wird.