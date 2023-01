Teuerungsrate sinkt Spanien hat seine Inflation im Griff

Für den konservativen Oppositionschef Alberto Núñez Feijóo wird es langsam eng. Die Zeiten der absoluten Mehrheiten sind auch in Spanien vorbei. Im Winter sind Parlamentswahlen und bisher sah es so aus, als würde seine Partei PP die in Koalition regierende PSOE überflügeln und das Land wieder eine rechte Regierung bekommen. Aber in nur wenigen Monaten hat sich das Blatt gewendet.