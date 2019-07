Von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt Die schwere Last der knappen Mehrheit

Am Schluss war es knapp. Mit 383 Stimmen holte Ursula von der Leyen am Dienstag nur neun Stimmen mehr als die notwendige Mehrheit. Noch am Morgen hatte die Bundesverteidigungsministerin im Europäischen Parlament in Straßburg für ihre Rede im Europäischen Parlament so lautstarken Beifall bekommen, dass sie durchaus auf eine deutlichere Zustimmung hoffen konnte.