Wirtschaftliche Folgen IWF warnt vor Brexit ohne Abkommen

Der Internationale Währungsform (IWF) hat eine Verständigung auf einen Brexit-Deal zwischen Großbritannien und der EU dringend angemahnt. Sollte eine Einigung nicht gelingen, dürften die britische Wirtschaft an Fahrt verlieren, das Pfund fallen und das Staatsdefizit steigen, sagte IWF-Chef Christine Lagarde in London. Im Fall eines Deals werde das Bruttoinlandsprodukt laut IWF-Berechnungen in diesem und im nächsten Jahr um rund 1,5 Prozent zulegen. „Ein ungeordneter Abschied würde zu einem viel schlechteren Ergebnis führen.“