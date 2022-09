Junge Talente auf dem Arbeitsmarkt Stimmen Sie ab: Ist die Generation Z kritikfähig?

In ihrer aktuellen Titelgeschichte beschreibt die WirtschaftsWoche, welche Besonderheiten die Generation tatsächlich ausmachen, warum die sogenannten Zoomer so mächtig sind und wie Recruiterinnen und Führungskräfte sie gewinnen – statt sie zu verprellen. Wie wichtig ist der Generation Z die oft beschriebene Work-Life-Balance? Ist sie kritikfähig? Und was folgt daraus für Führungskräfte?