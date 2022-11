Beige Book: Fed-Konjunkturbericht: US-Firmen blicken pessimistischer in die Zukunft

In den USA ist die Wirtschaft laut der Notenbank Federal Reserve (Fed) von Mitte Oktober bis Ende November kaum oder nur mäßig gewachsen. Im Vergleich zur vorigen Befragung habe sich die wirtschaftliche Aktivität weiter verringert, teilte die US-Notenbank in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht „Beige Book“ mit.