Die deutsche Wirtschaft findet nach Prognose des DIW im zu Ende gehenden ersten Quartal auf den Wachstumspfad zurück. Das Bruttoinlandsprodukte dürfte von Januar bis März um „knapp 0,2 Prozent“ gestiegen sein, sagte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in seinem Konjunkturbarometer voraus. Das wäre das erste Wachstum nach zwei schwachen Quartalen in Folge: Im Sommer 2018 war Europas größte Volkswirtschaft erstmals seit dreieinhalb Jahren geschrumpft, ehe am Jahresende eine Stagnation folgte.