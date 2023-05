Europäische Verordnung: Bundesbank-Chef Nagel kritisiert Pläne zur Reform der EU-Schuldenregeln

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel sieht die jüngsten Pläne der EU-Kommission zur Reform der Schuldenregeln in der Europäischen Union skeptisch. „Ich mache mir Sorgen, ob eine verlässliche Reduktion der Schuldenquoten in einem solchen Rahmen gelingen wird“, sagte Nagel am Donnerstag in einer Rede auf einer Veranstaltung in Obbürgen in der Schweiz. Er befürchte, dass es so zu erheblichen fiskalischen Ermessensspielräumen komme, die eine nachhaltige Haushaltsüberwachung erschwerten.