Geldpolitik: EZB-Chefvolkswirt Lane betont: Weitere Zinsschritte werden folgen

Die EZB hatte im Juli angesichts einer ausufernden Inflation die Zinswende eingeleitet und am Donnerstag die Schlüsselsätze bereits zum zweiten Mal in Folge erhöht. Im Juli hob sie zunächst die drei Hauptzinssätze um jeweils 0,50 Prozentpunkte an, vergangene Woche folgte ein noch stärkerer Zinsschritt nach oben um 0,75 Prozentpunkte. Es war die größte Zinsanhebung seit Einführung des Euro-Bargelds. Notenbankchefin Lagarde signalisierte ebenfalls weitere Zinsschritte.