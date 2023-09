Geldpolitik: EZB-Direktorin Schnabel: Für Entwarnung bei Inflation ist es zu früh

In der sinkenden Geldmenge sieht EZB-Direktorin Isabel Schnabel derzeit noch kein Signal für Entspannung bei der Inflation in der Euro-Zone. Die aktuell ungewöhnliche Entwicklung sei „wahrscheinlich kein Vorbote einer tiefen Rezession, sondern spiegelt vielmehr eine erhebliche Umschichtung der Portfolios nach einer langen Periode niedriger Zinsen wider“, sagte sie am Montag bei einem Vortrag in Regensburg. „Daher gibt es noch keine Entwarnung für das Inflationsproblem.“