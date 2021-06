Höhere Energiepreise Deutsche Importpreise steigen so stark wie seit Ölkrise 1981 nicht mehr

Die deutschen Importe haben sich im Mai wegen höherer Energiepreise so stark verteuert wie seit fast 40 Jahren nicht mehr. Die Einfuhrpreise stiegen um 11,8 Prozent binnen Jahresfrist, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Eine höhere Zunahme hatte es zuletzt im Oktober 1981 in der zweiten Ölpreiskrise gegeben (plus 13,6 Prozent). Ökonomen hatten nur mit 11,3 Prozent gerechnet, nachdem es im April ein Plus von 10,3 Prozent gegeben hatte. Experten erwarten, dass sich trotz des Preisdrucks die für die Verbraucher spürbare Inflation deutlich weniger erhöht.