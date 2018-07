IMK-Analyse Deutsche Wirtschaft nimmt keinen Schaden durch gestiegene Arbeitskosten

Die zuletzt relativ stark gestiegenen Arbeitskosten in Deutschland schaden der Wirtschaft aus Sicht gewerkschaftsnaher Forscher nicht. Im Gegenteil: Die deutsche Wirtschaft sollte bei Löhnen und Gehältern im Vergleich zu seinen europäischen Nachbarn noch mehrere Jahre aufholen, sagte der Direktor des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Gustav Horn, am Montag in Berlin.