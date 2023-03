Inflation: Welcher Staat hat die höchste Teuerungsrate?

Platz 7: Surinam (55,5 Prozent)

Das kleine Surinam mit seinen rund 600.000 Einwohnern liegt an der Nordostküste Südamerikas und macht selten internationale Schlagzeilen. Mitte Februar war das anders, da stürmten Demonstranten das Parlament und verwüsteten Geschäfte, um gegen die steigenden Lebenshaltungskosten zu protestieren. Zuvor hatte das überschuldete Land auf Druck des Internationalen Währungsfonds die Subventionen unter anderem für Benzin und Strom zurückgefahren – was die Preise auch für andere Güter in die Höhe trieb.

Bild: Mauritius Images