Konjunktur: IWH-Forscher: Firmenpleiten nehmen im Februar auf 833 zu

Die Analyse des IWH zeigt, dass in den größten zehn Prozent der Unternehmen, deren Insolvenz im Februar gemeldet wurde, insgesamt 11.600 Arbeitsplätze betroffen waren. Die Zahl der damit konfrontierten Beschäftigten liegt somit weit über dem Vorjahreswert. Sie ist laut IWH fast doppelt so hoch wie im Februar-Durchschnitt der Vorkrisenjahre und so hoch wie seit Juni 2021 nicht mehr.