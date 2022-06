Konjunktur Material- und Fachkräftemangel belastet Maschinenbauer

Auch der Fachkräftemangel belastet die exportorientierte deutsche Schlüsselindustrie zunehmend. Bei der Befragung berichteten 78 Prozent der Maschinenbauer von einem merklichen oder gravierenden Personalmangel. Lediglich drei Prozent der Unternehmen rechneten mit einer Entschärfung der Lage in den nächsten drei Monaten. „Auch gezielte Zuwanderung wird notwendig sein, um die Arbeitskräftelücke zu reduzieren“, forderte Wiechers auch mit Blick auf die vielen Fachkräfte, die in den nächsten Jahren in Rente gehen.