Konjunktur-Probleme Asiens Unternehmen sparen bei den Investitionen

Asiens Unternehmen werden ihre Investitionen einer Umfrage zufolge in diesem Jahr wegen der konjunkturellen Probleme in China senken. Sie dürften im Schnitt um vier Prozent niedriger ausfallen als 2018, geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Finanzdienstleisters Refinitiv unter Analysten hervor, die mehr als 2100 Firmen beobachten. 2017 waren die Investitionen noch um acht Prozent gestiegen, 2016 sogar um rund 16 Prozent. Besonders Immobilien- und Technologiefirmen dürften ihre Ausgaben nun drücken.