Konjunktur: Sinkende Steuereinnahmen bereiten Bundesfinanzministerium Sorgen

In den ersten sechs Monaten 2023 lagen die Steuereinnahmen mit knapp 400 Milliarden Euro zwei Prozent niedriger als im Vorjahr. Experten rechnen im Gesamtjahr aber mit einem Plus von knapp drei Prozent auf gut 838 Milliarden Euro.



„Die Konjunkturindikatoren zeigen weiterhin ein gemischtes Bild“, hieß es im Monatsbericht weiter. „Mit dem erwarteten Rückgang der Inflation sowie den auf Basis der Tarifabschlüsse zu erwartenden Lohnsteigerungen sind im Jahresverlauf wieder Zuwächse der realen Einkommen zu erwarten, was den privaten Konsum stützen dürfte.“