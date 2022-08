Massive Verluste bei Aktien und Anleihen Fünf Gründe, warum hohe Inflation bei zugleich schwerer Rezession droht

Zusätzlich zu all dem wirkt sich auch der Klimawandel stagflationär aus. Dürren, Hitzewellen, Orkane und andere Katastrophen stören zunehmend die Wirtschaftsaktivität und bedrohen die Ernten (und treiben dadurch die Lebensmittelpreise in die Höhe). Zugleich haben Forderungen nach einer Dekarbonisierung zu unzureichenden Investitionen in fossile Brennstoffe geführt, noch bevor die Investitionen in erneuerbare Energien den Punkt erreicht hatten, an dem sie sich deutlich auswirken können. Der heutige steile Anstieg der Energiepreise war daher unvermeidlich.