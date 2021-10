Nobelpreis Ein Freifahrtschein für höhere Mindestlöhne? Ein Trugschluss!

Card und Krueger wählten die beiden Bundesstaaten aus, weil sie im grenznahen Bereich die ceteris-paribus-Bedingung weitestgehend erfüllt sahen, also alle sonstigen Einflussfaktoren auf die Beschäftigung vernachlässigbar waren. Sie fanden heraus, dass sich die Beschäftigung in New Jersey trotz der Mindestlohnerhöhung nicht schlechter entwickelte als in Pennsylvania. Einen Grund dafür vermuteten sie darin, dass es den Unternehmen gelang, die höheren Lohnkosten durch steigende Preise an die Kunden weiterzureichen.



In einer weiteren Studie zu den Folgen der Einwanderung auf den Arbeitsmarkt von Miami fand Card heraus, dass sich die Löhne und die Beschäftigung in Miami trotz der massenhaften Zuwanderung von Kubanern Anfang der 1980er Jahre nicht schlechter entwickelten als in anderen großen US-Städten, die keine derartig Zuwanderung verzeichneten.