Nobelpreis Kein akademischer Freifahrtschein für höhere Mindestlöhne

Aus seinen Forschungen ließe sich daher keine allgemein gültige Theorie über die Unschädlichkeit von Mindestlöhnen ableiten, sagt Schmidt. „Der wirtschaftspolitische Kontext in Deutschland unterscheidet sich grundlegend von demjenigen in den USA, wo die Armutsbekämpfung über die Lohnpolitik erfolgt, während in Deutschland dafür die Sozialpolitik zuständig ist“, erklärt Schmidt. Zudem komme es auf die Höhe des Mindestlohns an. Eine Erhöhung von 4,25 auf 5,05 Dollar in den USA lasse sich nicht mit einer Anhebung von 9,50 auf zwölf Euro oder mehr in Deutschland vergleichen.