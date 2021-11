Oxford-Ökonom Goldin „Unser aktueller Kurs führt schnurstracks auf eine Klippe zu“

Warum?

Angesichts des internationalen Flugverkehrs kann alles innerhalb von 36 Stunden überall auf der Welt sein. Gleichzeitig leben die Menschen immer enger mit der Tierwelt zusammen – vor allem in Gebieten mit niedriger Hygiene. Zwischen den Jahren 2000 und 2010 gab es insgesamt fünf oder sechs Erreger, die beinahe Pandemien ausgelöst hätten. Es war klar, dass es nicht immer beim ‚Beinahe‘ bleiben würde, wenn sich nichts Grundlegendes verändert.



Und das ist Ihrer Meinung nach nie passiert?

Wir haben nie etwas zum Positiven verändert – im Gegenteil: Im Zuge der Sparmaßnahmen nach der Finanzkrise wurden die Investitionen in das Gesundheitswesen heruntergeschraubt. Die WHO ist eine Institution ohne jegliche Effizienz geworden. Auch jetzt noch, fast zwei Jahre nach Ausbruch von Corona. Es wird mit Sicherheit eine weitere Pandemie geben, wenn alles so bleibt. Die Risiken werden immer größer: Wir haben uns in der Vergangenheit nur mit Viren beschäftigt, die von Tieren auf Menschen übertragen werden. Inzwischen gibt es aber auch mögliche Pandemieauslöser fernab der Tierwelt. Die Frage, ob der Ursprung des neuen Coronavirus ein Labor ist, wird sich womöglich nie abschließend beantworten lassen. Sie ist im Grunde auch unwesentlich. Fest steht aber: Auch die Gefahr einer menschengemachten Pandemie wächst – je mehr Labore es gibt, und je mehr Biochemiker. Es muss deshalb dringend etwas passieren. Wir brauchen mehr globale Koordination.



Wie sollte die aussehen?

Wir sollten gewaltig in die Pandemieprävention investieren. Für ein derart großes globales Risiko sollte es ein internationales militärisches Forschungsprojekt geben. Sobald ein Virus an einem Flughafen angekommen ist, ist es schon zu spät. Dann wird es in kurzer Zeit überall auf der Welt sein. Wir brauchen deshalb Mittel und Wege, um die Ausbreitung von Erregern aufzuhalten. Ein mögliches Mittel wären beispielsweise Sensoren überall auf der Welt, die rechtzeitig Alarm schlagen, wenn an einem Ort vermehrt Menschen krank werden. Und es bräuchte weltweit verteilte Eingreiftruppen, die dann schnell reagieren können.