Rekordstände bei Auslastung Boom beim deutschen Handwerk

14. Mai 2018

das deutsche Handwerk vermeldet ein Allzeithoch bei der Auslastung von betrieblichen Kapazitäten. Bild: dpa Bild:

Das deutsche Handwerk blickt ungeachtet der weltpolitischen Krisen so optimistisch wie nie zuvor in einem Frühjahr in die Zukunft. Große Sorgen bereitet auch weiterhin der Fachkräftemangel.