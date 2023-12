Schweizerische Nationalbank: Schweiz ernennt stellvertretende Notenbank-Direktoren

Die Regierung hat zwei neue stellvertretende Direktoriumsmitglieder der Schweizerischen Nationalbank (SNB) ernannt. Sébastien Kraenzlin ziehe zum 1. April 2024 in das Gremium ein, wie die Notenbank am Freitag mitteilte. Kraenzlin führt gegenwärtig den Bereich Operatives Bankgeschäft der SNB. Rosmarie Schlup, Exekutivdirektorin bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) in London, übernehme das SNB-Amt zum 1. September.