Schwere Zeiten für Anleger: Die Rückkehr der Minusrendite

Negative Realzinsen sind historisch sehr selten, kommen aber immer wieder vor. Das letzte Quartal mit negativer Rendite wurde im Eurokrisenjahr 2011 verzeichnet. Auf das gesamte Jahr 2011 gerechnet ergab sich jedoch am Ende eine positive Rendite. Anders war es im Finanzkrisenjahr 2008. Damals rutschte sogar die auf das komplette Jahr bezogene Rendite ins Minus.



Wirtschaftspolitisch entscheidend ist die Frage, ob die Geldentwertung an den Verlusten von Sparern und Anlegern schuld ist. Die Bundesbankdaten deuten darauf hin, dass dafür eher der Einbruch der nominalen Renditen entscheidend ist. Deren Beitrag zur Gesamtrendite schwächte sich über das Jahr 2017 deutlich ab, was laut Bundesbank vor allem an den Kursverlusten am Kapitalmarkt liegt. Die Inflationsrate dagegen verharrte relativ stabil zwischen 1,5 und zwei Prozent.