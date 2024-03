Zum Tod von Daniel Kahneman Von denkfaulen Gehirnen und der Macht des Bauchgefühls

Kann man den Ökonomie-Nobelpreis erhalten, ohne ein Ökonom zu sein? In Ausnahmefällen ja, wie das Beispiel Daniel Kahneman zeigt. Der in Tel Aviv geborene Wissenschaftler studierte Psychologie und Mathematik in Jerusalem und arbeitete unter anderem als Psychologe für die israelische Armee, bevor es ihn an große amerikanische Universitäten zog. Nun ist Kahneman im Alter von 90 Jahren gestorben.