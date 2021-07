Privat Market: Nasdaq schafft Börse für Handel mit Privat-Anteilen

Die Nachfrage nach solchen Plattformen für den Handel mit Anteilen an Unternehmen, die sich im Privatbesitz befinden, nimmt seit einiger Zeit stark zu. Die US-Bank JP Morgan beteiligte sich etwa an dem Startup Zanbato, das solche privaten Investments ermöglicht. Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock hatte vergangenen Monat angekündigt, in diesem stark wachsenden Markt mitmischen zu wollen.