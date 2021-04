Raumfahrt: Blue Origin legt gegen NASA-Auftrag für SpaceX Beschwerde ein

Das von Amazon-Gründer Jeff Bezos unterstützte US-Raumfahrtunternehmen Blue Origin geht gegen die Vergabe des NASA-Auftrags für eine Mission zum Mond an den Rivalen SpaceX vor. „Die NASA hat ein fehlerhaftes Auftragsvergabeverfahren für das Programm durchgeführt und die Anforderungen in letzter Minute verändert“, sagte Blue Origin am Montag zur Begründung des Widerspruchs beim US-Rechnungshof GOA (Government Accountability Office).