Regulierung Finanzstabilitätsrat will Regeln für Schattenbanken verschärfen

Aufsichtsbehörden in aller Welt wollen nach den Finanzmarktturbulenzen in der Coronakrise die Regeln für Fonds und Schattenbanken verschärfen. Großanleger hätten den Corona-Crash an den Finanzmärkten im März verstärkt, schreibt der internationale Finanzstabilitätsrat (Financial Stability Board, FSB) in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht.