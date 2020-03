Rückversicherer: Munich Re fürchtet stärkere Auswirkungen von Corona-Pandemie

Munich Re fürchtet infolge der Coronavirus-Pandemie Folgen für ihre Kapitalanlagen. Wenn es aber zu noch schwerwiegenderen Verwerfungen an den Kapitalmärkten komme, müsse mit größeren Folgen für das Ergebnis gerechnet werden, erklärte der weltgrößte Rückversicherer am Mittwoch in seinem Geschäftsbericht.