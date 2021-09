Rückversicherer: Swiss Re sieht wachsenden Versicherungsbedarf und steigende Prämien

Der Rückversicherer Swiss Re rechnet angesichts des global steigenden Bedarfs an Versicherungsdeckung mit anziehenden Prämieneinnahmen. In der Schaden- und Unfallversicherung dürften die Prämien bis zum Jahresende um zehn Prozent über das Niveau vor Covid-19 auf 6,9 Billionen Dollar steigen, teilte der Konzern aus Zürich am Donnerstag im Rahmen des Monte-Carlo-Branchentreffens mit, das wie im vergangenen Jahr virtuell stattfindet. 2022 dürfte dann erstmals die Marke von sieben Billionen Dollar überschritten werden.