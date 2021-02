Schweizer Nationalbank: Chef Thomas Jordan hält expansive Politik zur Bewältigung der Corona-Krise für nötig

Die Einstufung der Schweiz als Währungsmanipulator durch die USA werde die Zentralbank ebenfalls nicht von ihren Eingriffen am Devisenmarkt zur Schwächung des Franken abbringen. „Diese Bezeichnung durch die Amerikaner wird keinen Einfluss auf unsere Geldpolitik haben“, sagte der Jordan in einem Interview des Wirtschaftsmagazins ECO des Schweizer TV. „Im Moment sind diese Devisenmarktinterventionen sehr wichtig, weil wir großen Druck auf den Franken gesehen haben, gerade in der Covid-Krise.“