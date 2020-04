Schweizerische Nationalbank SNB nimmt viel Geld in die Hand, um den Anstieg des Frankens zu bremsen

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat sich in der vergangenen Woche am Devisenmarkt wohl mit einem zweistelligen Milliardenbetrag gegen eine Aufwertung des Frankens gestemmt. Die Sichtguthaben von Banken und Bund bei der Zentralbank stiegen in der Woche zum 24. April auf 650,7 Milliarden Franken, wie die SNB am Montag mitteilte.