SDax-Unternehmen: Solarpark-Betreiber Encavis will kräftig wachsen

Der Solar- und Windparkbetreiber Encavis will seine Erzeugungskapazität in den kommenden Jahren deutlich ausbauen. Bis 2025 solle die vertraglich gesicherte Erzeugung auf 3,4 Gigawatt verdoppelt werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Auf der Basis des Durchschnittswetters solle der Umsatz von den 2019 angepeilten 260 Millionen auf 440 Millionen Euro klettern und das operative Ebitda von 210 Millionen auf 330 Millionen. Bei einer angestrebten Marge von 75 Prozent solle das operative Ergebnis je Aktie von 40 auf 70 Cent steigen.