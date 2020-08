Software Britische Schneider-Tochter Aveva kauft US-Softwareanbieter Osisoft

Aveva will 88 Prozent der Summe in bar bezahlen, den Rest in neuen Aktien. Um den Kaufpreis zusammenzubekommen, plant Aveva eine Kapitalerhöhung, an der sich auch Schneider Electric beteiligt, und nimmt neue Schulden auf. Die Transaktion soll noch in diesem Jahr vollzogen werden. Aveva erwartet, dass sich der Kauf im Geschäftsjahr bis Ende März 2022 positiv auf das Ergebnis auswirkt. Mögliche Synergien sind in dieser Prognose noch nicht berücksichtigt.