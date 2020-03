Softwarekonzern: SAP rechnet mit zusätzlichem Wachstum durch Cloud-Geschäft

So müsse das mittelfristige Brutto-Margenziel von 75 (2019: 68) Prozent für die Cloud-Sparte nicht das Ende der Fahnenstange sein. In den Bereichen Software as a Service (SaaS) und Platform as a Service (PaaS), zu deren Gunsten sich der Umsatzmix in der Cloud verschiebt, seien deutlich höhere Margen realisierbar. „Das sehen wir selbst, aber auch bei Wettbewerbern, die kein IaaS-Geschäft haben: Brutto-Margen jenseits von 80 Prozent sind möglich“, sagte Mucic.