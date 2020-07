Sparkassen: Helaba-Deka-Fusion entscheidet sich womöglich nicht vor 2022

Eine Entscheidung zu einer engeren Zusammenarbeit oder gar Fusion von Dekabank und Helaba wird es wohl nicht vor 2022 geben. Diese Einschätzung hat Peter Schneider, Präsident des Sparkassenverbands Baden-Württemberg (SVBW), am Mittwoch in Stuttgart vertreten. Der Verband ist mit rund 16% an der DekaBank beteiligt.