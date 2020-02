Staatshaushalt Bundesbank: Staatlicher Überschuss geht im laufenden Jahr zurück

Der staatliche Finanz-Überschuss sinkt nach Schätzungen der Bundesbank auch dieses Jahr. 2021 könnte der Staatshaushalt dann in etwa ausgeglichen sein, teilte die Bundesbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht mit. „Ausschlaggebend für den Rückgang des Überschusses ist aus heutiger Sicht ein anhaltend lockerer Fiskalkurs.“ Die Bundesbank rechnet damit, dass die öffentliche Hand deutlich mehr ausgeben wird. Darüber hinaus werde die Einkommensbesteuerung gesenkt. Zusätzliche Steuersenkungen stünden in Aussicht.