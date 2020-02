Strafprozess: Beteiligten im Bonner Cum-Ex-Prozess droht Einziehung von Geldern

Der Vorsitzende Richter Roland Zickler hatte die Steuertricks bereits Anfang Dezember in einer ersten Einschätzung als strafbar bezeichnet. Kurz danach kündigte die Privatbank M.M. Warburg an, sich möglichst schnell mit dem Fiskus einigen zu wollen – sie sieht dies aber nicht als Schuldeingeständnis an.