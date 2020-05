Südkorea: Notenbank senkt Leitzins auf Rekordtief

Die südkoreanische Zentralbank hat ihren Leitzins angesichts der Coronakrise auf ein Rekordtief gesenkt. Er wurde von 0,75 auf 0,5 Prozent gedrückt, wie die Währungshüter am Donnerstag in Seoul bekanntgaben. Mit billigerem Geld soll die lahmende Konjunktur in der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens angekurbelt werden.