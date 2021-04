Blick hinter die Zahlen #60 – Baukosten Der Bauboom treibt die Kosten – besonders in drei Bereichen

Die Zahlen stammen aus dem dritten Quartal 2020. Sie sind inzwischen schon wieder veraltet. Laut der Hamburger Studie sollen die Baukosten fürs Gebäude in diesem Jahr auf 2654 Euro pro Quadratmeter steigen. Das entspricht einem Plus von 4,2 Prozent. Die Gesamtkosten sollen auf 3265 Euro pro Quadratmeter steigen. Solche Preisanstiege sichern auch den Immobilienmarkt nach unten ab: Sollten die Preise bestehender Immobilien unter die Baukosten fallen, entscheiden sich weniger Investoren für einen Neubau. Das Angebot wird damit knapper, die Preise steigen schneller wieder an. Das allerdings gilt nur, solange kein Überangebot den Markt belastet. In den meisten Großstädten kann von einem Überangebot nicht die Rede sein, im Gegenteil. In manchen ländlichen Regionen hingegen sieht die Lage anders aus. Hier lohnt der Neubau tatsächlich oft nicht mehr, weil eine gebaute Immobilie am Markt teils weniger wert ist als ihre Baukosten.