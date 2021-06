Blick hinter die Zahlen #67 – Fußball-Europameisterschaft Turnier der Ausrüster: Swoosh schlägt Streifen

Hintergrund der monetären Dominanz ist vor allem die wirtschaftliche Stärke der heimischen Premier League. In keinem anderen Markt überweisen Medienunternehmen, Mäzene und Sponsoren mehr Geld an die Liga und die Klubs als im Königreich. Das schlägt sich – trotz Corona – in den Gehältern der Kickerstars und ihre Bewertung nieder. Zwar hatte auch in England die Pandemie Folgen für die Erlöse – beispielsweise fehlen den Klubs natürlich auch die Millionen aus den Zuschauereinnahmen. Auch die Medienunternehmen reduzierten wegen der Saisonunterbrechung ihre Überweisungen an die Liga. Doch ist es der Premier League durch vorgezogene Abschlüsse jüngst immerhin gelungen, die bestehenden Medienverträge mit Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime Video und der BBC um drei weitere Jahre zu verlängern. Jene Verträge bescheren den Vereinen bis 2025 umgerechnet 5,5 Milliarden Euro – und den Fußballstars üppige Gehälter mit entsprechenden Ablösesummen.