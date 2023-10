Apple-Event: MacBook, Speicherchips und iMac – Apple stellt neue Produkte vor

Der US-Technologiekonzern Apple stellt neue MacBook Pro- und iMac-Computer mit Speicherchips der nächsten Generation vor. Die Chips M3, M3 Pro und M3 Max mit der Designtechnologie von Arm verschafften den Macs eine längere Akkulaufzeit und bei einigen Aufgaben eine bessere Leistung als Maschinen mit dem Windows-Betriebssystem von Microsoft, teilte das Unternehmen am Montag in einer Online-Veranstaltung mit. Der M3 Max sei speziell für Entwickler künstlicher Intelligenz konzipiert, die große Mengen an Speicher für die Entwicklung von Chatbots und anderen Modellen benötigen.