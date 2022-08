Bericht: Taiwan gegen Beteiligung von Foxconn an chinesischem Chiphersteller

Taiwanische Sicherheitsbehörden lehnen einem Zeitungsbericht zufolge eine Beteiligung Foxconns an dem chinesischen Chiphersteller Tsinghua Unigroup ab. Die 800-Millionen-Dollar-Investition des Apple-Zulieferers in China werde „definitiv nicht zustande kommen“, zitierte die „Financial Times“ einen hochrangigen taiwanesischen Regierungsbeamten am Mittwoch.