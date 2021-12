Bundesrechnungshof prüft De-Mail Eine Mail an den Staat? Macht 1000 Euro!

Angesichts des offensichtlichen Desinteresses am Einsatz der De-Mail im Austausch zwischen Behörden und Bevölkerung sehen die Prüfer des Rechnungshofes den Weiterbetrieb des Angebotes kritisch. Das BMI habe zu prüfen, inwieweit der Dienst noch sinnvoll in der Bundesverwaltung genutzt werden könne, heißt es im Jahresbericht. Dabei sei auch zu erwägen, „De-Mail als Kommunikationsmittel für die Bundesverwaltung aufzugeben“.



Diese Entscheidung hat die Deutsche Telekom bereits getroffen. Auf der Anmeldeseite zum eigenen Angebot meldet der Bonner Kommunikationskonzern, „der De-Mail Dienst der Telekom wird zum 31.08.2022 eingestellt.“ United Internet will die eigenen Angebote erst einmal weiter laufen lassen. Vielleicht findet sich ja doch noch ein Bedarf für den Dienst.